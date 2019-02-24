Осужденные по делу об убийстве Дениса Тена подали апелляцию

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Убийцам фигуриста Дениса Тена могут изменить приговор. Заключенные Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов подали апелляцию, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Обжаловать приговор преступники решили спустя две недели после его оглашения. Мужчины получили по 18 лет, а их беременная приятельница Жанар Толыбаева - четыре года колонии. В суде удалось доказать, что смертельный удар ножом Денису Тену нанесли автоворы, которые пытались снять зеркала с машины спортсмена.

Свою вину преступники признали частично. Они уверяли, что все произошло случайно.

Подать апелляцию намерена и Толыбаева. Ее адвокат сейчас готовит соответствующие документы.

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По подозрению в убийстве фигуриста были арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Также полицейские арестовали Жанар Толыбаеву, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.

13 декабря дело об убийстве Дениса Тена поступило в суд. 17 января 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор подсудимым по этому делу.

Приговором суда Кудайбергенов признан виновным по статьям УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Киясов признан виновным по статьям УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Толыбаеву суд признал виновной по статье УК РК "Недонесение о преступлении".

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