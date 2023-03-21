20.03.2023, 20:56 19541
Павлодарец, защищая собаку, случайно убил человека
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины рассмотрели в суде № 2 Павлодара. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Несчастный случай произошел 21 августа 2022 года, сообщает Pavlodarnews.kz.
По данным суда, мужчина находился на работе, когда увидел, что кто-то издевается над собакой. Он хотел остановить человека, подбежал к нему и ударил его в область правого плеча. Падая, пострадавший ударился головой об асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму. Через два месяца мужчина от полученных травм скончался.
Прокурор считал возможным ограничить подсудимому свободу на год и шесть месяцев. В суде с этим сроком согласились, учли полное признание вины, наличие на иждивении ребенка-инвалида, а также положительную характеристику.
Кроме того, с подсудимого взыскали в пользу потерпевшей компенсацию - три миллиона тенге за моральный вред и 437 344 тенге - материальный вред.
Приговор в законную силу не вступил.
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21.03.2023, 10:55 156
В Алматы несовершеннолетний студент четыре раза "минировал" колледж
На преступление он пошел в связи с неуспеваемостью в колледже
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму в Алматы установили и задержали несовершеннолетнего студента колледжа Академии искусств имени Жургенова, сообщает Polisia.kz.
Студента подозревают в том, что он неоднократно сообщал о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении. Сообщения с угрозами он отправлял четыре раза 27, 28 февраля и 2 марта с использованием программы по подмене электронного адреса на служебную электронную почту колледжа.
Задержанный признался в содеянном. На преступление он пошел в связи с неуспеваемостью в колледже, для срыва учебного процесса.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК.
Напомним, 13 февраля из-за ложных сообщений о минировании из двух школ Павлодара эвакуировали в общей сложности 2115 человек.
В конце января стало известно, что Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет).
20.03.2023, 17:30 27946
В Астане суд вынес приговор создателю финпирамиды и руководителю преступной группы
Также судом разрешены гражданские иски потерпевших
Фото: Depodotphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Районный суд № 2 Сарыаркинского района города Астаны вынес приговор создателю финансовой пирамиды и руководителю преступной группы, сообщает пресс-служба суда.
В октябре-декабре 2019 года организатор М. вовлек в преступную группу 6 человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО, от имени которых распространил сведения о том, что их компании занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных", - проинформировали в пресс-службе.
По данным суда, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО "Mega-General Cоmpany", Mega-General Co, NurAutoKz и ИП "Nur-Ai" заключили с более чем 300 лицами договоры, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 миллиарда тенге.
Также М. обвинялся в мошенничестве. Для поддержания деятельности финпирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в суде, он признан виновным в создании и руководстве организованной группы, создании финансовой (инвестиционной) пирамиды, а также в совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере.
По совокупности уголовных правонарушений суд признал М. виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. М. назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, судом разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Талдыкорганском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды.
20.03.2023, 13:06 35431
У гражданина России изъяли оборудование для мошеннических рассылок
Фото: КНБ РК
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Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого изъято оборудование для массовой рассылки мошеннических сообщений.
17 марта в ходе досмотровых мероприятий автомашины "Ауди" под управлением гражданина России обнаружен программно-аппаратный комплекс Sim-box, предназначенный для массовой рассылки, приема и активизации коротких сообщений и более шестисот sim-карт различных казахстанских операторов сотовой связи", - сообщает пресс-служба КНБ.
Материалы переданы для принятия процессуального решения органам полиции.
Ранее оборудованный для телефонного мошенничества "офис" на балконе одной из квартир обнаружили в Алматы. Из него изъято sim-box-оборудование для мошеннических звонков.
Напомним, в ноябре прошлого года заместитель начальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев пообещал, что в Казахстане будут блокировать подменные номера, которые используют мошенники для телефонных звонков.
В декабре прошлого года киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников. Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.
Также группу интернет-мошенников из четырех человек задержали в ходе спецоперации в Алматы.
Стоит отметить, что уловки мошенников становятся все более изощренными. Так, в Алматы телефонные аферисты выдавали себя то за сотрудников департамента юстиции, то за сотрудников акимата.
20.03.2023, 12:38 36131
Должностное лицо управления экологии Алматы осудили за коррупцию
Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге, сообщает Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан.
За дачу взятки также приговорены к штрафам в сумме более 73 млн и 64 млн тенге руководители ТОО "Экосервис-С" и ТОО "Компания Стройтекс". За посредничество во взяточничестве менеджер ТОО "Eco Almaty" к штрафу в размере 32 млн тенге. Общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 млн. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в пресс-службе Антикора.
По информации ведомства, чиновник путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО "Реннесанс плюс" около 5 млн тенге за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов города Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов.
Также получил взятку в размере более 3 млн тенге от директора ТОО "Компания "Стройтекс" через посредника за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания управления экологии и окружающей среды города Алматы.
При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу)", - добавили в ведомстве.
20.03.2023, 11:05 37796
Арсенал оружия обнаружен у жителя Акмолинской области
Изъяты карабин, гладкоствольное ружье и пневматический пистолет
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Пригородное Жаркаинского района у местного жителя обнаружен арсенал из трех единиц оружия.
Оружейный схрон 40-летний сельчанин организовал по месту жительства.
Оперативники изъяли гладкоствольное ружье ИЖ-43-Е 12-го калибра, малокалиберный карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и пневматический пистолет "Корнет ИЖ 671", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Изъятое оружие направлено на экспертизу.
19.03.2023, 11:22 72136
В Уральске сын судьи оказался среди подозреваемых по делу о смерти молодого человека
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей
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Уральск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске расследуют смерть молодого человека. Среди подозреваемых оказался сын судьи, передает корреспондент агентства.
Сообщаем, что по ходатайству прокурора областным судом была пересмотрена мера пресечения и постановлением коллегии изменена на содержание под стражей. Несовершеннолетний 2005 года рождения подозревается в нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть (часть 3 статьи 106 УК) и по другим статьям УК. Дополнительно сообщаем, что, действительно, подозреваемый несовершеннолетний является сыном судьи суда 2 Уральска от первого брака", - говорится в сообщении суда ЗКО.
Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не может быть разглашена.
17.03.2023, 19:50 126656
Приверженец деструктивного религиозного течения занимался контрабандой авто из РФ
Фото: пресс-служба МВД РК
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Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали в Атырау приверженца деструктивного религиозного течения, занимавшегося контрабандой автомобилей из России, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска по месту жительства были обнаружены поддельные автомобильные государственные знаки, договоры купли-продажи автомобиля, доверенности, паспорта РФ, удостоверения личности гражданских лиц, декларации на товар, мобильный телефон Iphone 13 и квитанции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.
С 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска.
17.03.2023, 18:50 129376
Избили неизвестные: школьник скончался в больнице в Алматинской области
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
На теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти.
Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершении экспертного исследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее с одном из Telegram-каналов появилась информация об избиении ученика девятого класса в Енбекшиказахском районе. Школьника жестоко избили неизвестные, в результате чего он скончался в больнице.
Напомним, в центре Алматы зарезали мужчину. Задержан подозреваемый 2001 года рождения.
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