Павлодарец, защищая собаку, случайно убил человека

С подсудимого взыскали в пользу потерпевшей компенсацию - три миллиона тенге за моральный вред и 437 344 тенге - материальный вред

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Павлодар. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины рассмотрели в суде № 2 Павлодара. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Несчастный случай произошел 21 августа 2022 года, сообщает - Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины рассмотрели в суде № 2 Павлодара. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Несчастный случай произошел 21 августа 2022 года, сообщает Pavlodarnews.kz





По данным суда, мужчина находился на работе, когда увидел, что кто-то издевается над собакой. Он хотел остановить человека, подбежал к нему и ударил его в область правого плеча. Падая, пострадавший ударился головой об асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму. Через два месяца мужчина от полученных травм скончался.





Прокурор считал возможным ограничить подсудимому свободу на год и шесть месяцев. В суде с этим сроком согласились, учли полное признание вины, наличие на иждивении ребенка-инвалида, а также положительную характеристику.





Кроме того, с подсудимого взыскали в пользу потерпевшей компенсацию - три миллиона тенге за моральный вред и 437 344 тенге - материальный вред.





Приговор в законную силу не вступил.