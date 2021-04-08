В ВКО пенсионерка три месяца провела в трудовом рабстве

СЕМЕЙ. 7 АПРЕЛЯ - Пенсионерка из Семея три месяца провела в трудовом рабстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

65-летнюю женщину держали силой, заставляли пасти скот, а при попытке побега - избивали. "Хозяин" даже перепродавал ее другим людям. А когда бабушка отморозила себе кисти рук и стала нетрудоспособной, работодатель привез и оставил ее в больнице, сообщает Первый канал " Евразия ".

У меня руки отморожены были. Черные, пальцы согнуты были. Я ничего не могла сделать. Лицо было черное. У меня никого здесь нет", - говорит она.

По словам женщины, ей обещали достойные деньги за работу по дому, но по факту превратили в рабыню. Сейчас бабушка получает психологическую помощь. Общественники помогают восстановить документы и определить в дом престарелых.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". Жестокому работодателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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