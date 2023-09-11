05.09.2023, 13:13 55881
Перевозили наркотики через Каспий: КНБ задержал в Казахстане группу наркодельцов из ближневосточной страны
Фото: КНБ РК
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Актау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК пресек канал контрабанды наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспия, сообщили в пресс-службе ведомства.
3 сентября 2023 года в Мангистауской области в ходе проведения наркосделки задержана группа лиц, в том числе незаконно пересекшие государственную границу на скоростных маломерных катерах иностранные граждане. Изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика "трамадол", а также технические средства связи и навигации", - проинформировали в комитете.
По факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что с начала третьего квартала 2023 года КНБ прекратил деятельность 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.
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08.09.2023, 19:41 32986
Члены ОПГ Коспаева водворены в следственный изолятор
Фото: КНБ РК
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
08.09.2023, 19:18 33946
В равных условиях с другими: глава КУИС рассказал об условиях содержания Кудебаева
Жанат Ешмагамбетов также прокомментировал скандальное фото генерала за богато накрытым столом
Фото: МВД РК
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов в ходе брифинга прокомментировал скандальное фото осужденного генерала Серика Кудебаева в окружении 11 мужчин за богато накрытым столом.
Жанат Ешмагамбетов сообщил, что было проведено служебное расследование в учреждении № 22 Усть-Каменогорска. Он отметил, что в действиях заснятых на фото мужчин особых нарушений не установлено. Также председатель КУИС добавил, что особых условий для Кудебаева не создано.
Он находится в равных условиях с другими осужденными, это учреждение отрядного содержания, не камерного, в среднем там в отряде 40-50 человек", - сказал Жанат Ешмагамбетов.
В ходе проверки выяснилось, что телефон, на который был сделан снимок принадлежал не Кудебаеву, а другому осужденному. Также проверка установила, что среди продуктов на столе не было алкоголя, осужденные в ходе приема пищи спиртное не употребляли.
В данном случае осужденные после свидания с родственниками получили продукты питания. И в свободное время они собрались в этом помещении для приема пищи. Нарушение, которое мы выявили, - это наличие сотового телефона, что категорически запрещено в учреждении, и перекрытие объектива видеокамер", - сообщил Жанат Ешмагамбетов.
Телефон обнаружили и изъяли. Осужденный, сделавший снимок, помещен в дисциплинарный изолятор, так как признан злостным нарушителем режима исполнения наказания.
Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах парламента высказался о скандальной фотографии с Сериком Кудебаевым, на которой тот запечатлен сидящим за богато накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.
3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
08.09.2023, 14:39 38296
КНБ: порядка шести тысяч подростков состоят в деструктивных сообществах в Казахстане
Фото: Deposutphotos
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане около 6 тысяч человек до 18 лет состоят в деструктивных сообществах, сообщил на на 40-м заседании Совета РАТС Шанхайской организации сотрудничества в Астане заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев.
По словам Сейсембаева, активная диджитализация невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет, и сегодня она "выступает основным фактором радикализации молодежи".
Спикер пояснил, что в цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на население.
К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь… Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет", - проинформировал зампредседателя КНБ.
Он отметил, что для решения этой проблемы требуется поступательное развитие РАТС ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму.
Согласно оценкам экспертов, добавил Сейсембаев, в интернете насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок. Через соцсети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью.
Ранее в КНБ сообщили о предотвращении двух терактов в Казахстане в этом году.
08.09.2023, 09:30 42576
В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok
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Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течение 4 месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Тогда двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 года ограничения свободы", - проинформировали в агентстве.
Также к 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге.
Ранее АФМ завершило расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса.
07.09.2023, 20:45 54691
В Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев в нацпарке
Фото: pixabay.com
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Конаев. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Туристы, посетившие Иле-Алатауский национальный парк, обнаружили незаконную вырубку сосен.
Видео из нацпарка, на котором засняты следы преступления, появилось в социальных сетях.
Сегодня поехали прогуляться в горы в сторону Мараловой Лечебницы, у обочины оставили машину и прошли в сосновый бор и обнаружили свежеспиленные два дерева, спилили под корень, присыпали землей, на месте деревья распилили, со стволов сняли кору, а у обочины лежали готовые стволы, которые видимо потихоньку вывозили. Когда мы подъехали к посту и сообщили, они никак не отреагировали и сидели дальше в телефонах", - пишет автор видео.
Напомним, в ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев.
07.09.2023, 20:33 55461
Январская трагедия: в Таразе суд вынес приговор полицейским за бездействие
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Тараз. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении пяти лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлекших тяжкие последствия во время январских событий, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года управление полиции Тараза и департамент полиции Жамбылской области подверглись нападению участников массовых беспорядков. При этом из-за бездействия должностных лиц органов ОВД было похищено и утеряно имущество арттехвооружения (пистолеты, боеприпасы, спецсредства и пр.). В результате причинен материальный ущерб государству в особо крупном размере.
Суд, изучив материалы дела, признал вину Ш., Қ., З., О. доказанной показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями различных экспертиз и вещественными доказательствами.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления Ш., Қ., З. назначено 4 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Действия О. были судом переквалифицированы на статью 371 часть 1 УК (Халатность), по которой ему назначено 3 года лишения свободы. С применением закона "Об амнистии" от 02.11.2022 года О. освобожден от наказания. Т. оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, всего в ходе январских событий погибли 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим. 67 признаны нападавшими, 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции, 4 погибли при совершении иных преступлений. В результате январских событий погибли 19 сотрудников силовых структур, 3037 полицейских и военнослужащих получили ранения. Самое большое количество погибших - 151 человек - в городе Алматы. Многие погибли при нападении на резиденцию президента.
23 декабря 2022 года был открыт мемориал жертвам январской трагедии в Алматы.
07.09.2023, 16:42 59176
Один человек убит и четверо ранены в результате стрельбы в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержаны участники стрельбы, в результате которой один человек погиб, еще четверо госпитализированы с ранениями.
7 сентября в больницу Илийского района доставлены 4 местных жителя с ранениями от гладкоствольного оружия. Еще один человек скончался по пути в больницу, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются.
Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статьям УК РК "Убийство" и "Хулиганство".
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем", - добавил глава ДП.
Отметим, это не первый с начала сентября случай стрельбы в людей из оружия.
В частности, в Алматы неизвестные открыли огонь из боевых пистолетов около одного из ресторанов в центре города. Пострадали двое мужчин. Одному пули попали в живот и руку, другому - в ногу. Сейчас оба пострадавших в больнице. Предполагаемого стрелка задержали, но еще нескольким удалось сбежать.
В поселке Аралтобе Западно-Казахстанской области произошла стрельба, в результате которой пострадали женщина и ребенок.
В Астане мужчину ранили из травматического пистолета во время драки.
07.09.2023, 16:28 59951
В Алматы украли столбы освещения на 80 млн тенге
Злоумышленники спиливали столбы и при помощи манипулятора грузили их на "газель"
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе Алматы украли столбы освещения на 80 млн тенге.
Вычислить злоумышленников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, сообщает Polisia.kz.
Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов. Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой "газели", подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их", - рассказал начальник управления полиции Алатауского района Есен Искаков.
По словам главы управления, было изъято более 50 столбов.
Задержаны двое подозреваемых, 1991 и 1999 годов рождения. Они водворены в ИВС. Вещественные доказательства изъяты.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?