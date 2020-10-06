По делу о хищении оружия из военчасти вынесен приговор

Шымкент. 5 октября. Kazakhstan Today - Младшему сержанту - контрактнику Абылаю Балгынбаю, самовольно покинувшему воинскую часть вблизи Шымкента с арсеналом оружия, вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

10 лет лишения свободы, лишение воинского звания и штраф - такой приговор вынес судья главному фигуранту по делу хищения оружия из воинской части Абылаю Балгынбаю, сообщает Otyrar.kz .

Его подельники - Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет проведут в колонии по 8 лет, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат по 3 года. Все выплатят в фонд потерпевших по 53 020 тенге.

Бекжан Сержан оштрафован на 1 млн 219 тысяч тенге, и еще он выплатит 26 520 в фонд потерпевших.

Напомним, в ночь с 19 на 20 февраля в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Абылай Балгынбай, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части, прихватив с собой арсенал оружия . В этом ему помогли несколько человек.

Свою вину Балгынбай признал. Суд по делу длился больше полугода. На скамье подсудимых оказались 8 человек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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