По делу погибшей в Москве казахстанской студентки назначили новые экспертизы

Москва. 22 мая. Kazakhstan Today - По делу погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы проведут новые экспертизы. Как рассказала мать погибшей, следователи усомнились в показаниях главного свидетеля по этому делу, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Молодого человека, который видел девушку за несколько минут до трагедии, должны были допросить ещё в феврале, однако свои показания студент дал только накануне.

Как нам сообщили, с этим будут разбираться. Странная речь, странные показания, потому что это первый допрос, и будут с этим разбираться. Дай Бог, будут разбираться, потому что надо с этим разобраться. Проводится экспертиза, опять сделана, не согласились с двумя экспертизами. Отправили ещё на дообследование. И ждём результатов", - прокомментировала мать девушки Жанна Ахметова.

По требованию родных Томирис специалисты ещё раз изучат её переписку с главным свидетелем - Муртузали Меджидовым. Также повторно проведут экспертизу на месте трагедии, то есть постараются досконально воссоздать картину того рокового дня. В деле сменился уже третий следователь.

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