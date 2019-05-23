По делу погибшей в Москве казахстанской студентки назначили новые экспертизы

Молодого человека, который видел девушку за несколько минут до трагедии, должны были допросить ещё в феврале, однако свои показания студент дал только накануне.
Как нам сообщили, с этим будут разбираться. Странная речь, странные показания, потому что это первый допрос, и будут с этим разбираться. Дай Бог, будут разбираться, потому что надо с этим разобраться. Проводится экспертиза, опять сделана, не согласились с двумя экспертизами. Отправили ещё на дообследование. И ждём результатов", - прокомментировала мать девушки Жанна Ахметова.
По требованию родных Томирис специалисты ещё раз изучат её переписку с главным свидетелем - Муртузали Меджидовым. Также повторно проведут экспертизу на месте трагедии, то есть постараются досконально воссоздать картину того рокового дня. В деле сменился уже третий следователь.
Напомним, 13 апреля 2018 года студентка МГИМО, гражданка Казахстана, выпала из окна четвертого этажа учебного учреждения. После инцидента следственные органы завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". 3 мая девушка скончалась, не приходя в сознание.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства