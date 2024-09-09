08.09.2024, 17:40 19776
Гибель солдата-срочника в Мангистауской области: дело расследуют по статье об умышленном убийстве
Фото: polisia.kz
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По статье об умышленном убийстве расследуют дело о гибели солдата-срочника во время сборов в Мангистауской области, сообщает Главная военная прокуратура.
7 сентября 2024 года около 17.10 командир взвода одной из воинских частей МО РК города Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового Б., от которого последний скончался. В этот же день западным региональным военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС города Актау.
Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий для установления причин и иных обстоятельств преступления. По делу назначен процессуальный прокурор", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбуждено уголовное дело.
Между тем, отец погибшего cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову. Позже в Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали смерть cолдата. В ведомстве заявили, что дело взято на особый контроль министра обороны.
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09.09.2024, 16:47 3896
Задержание высокопоставленного полицейского прокомментировали в МВД
Фото: polisia.kz
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Шымкент. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали опубликованную в соцсетях информацию о задержании высокопоставленных полицейских Шымкента по факту крупных хищений.
По информации Instagram-паблика Egov.press, сотрудники ДКНБ по городу Шымкенту неожиданно задержали начальника УФО ДП полковника полиции и старшего лейтенанта полиции по факту хищения в особо крупном размере.
Сообщается, что генерал Думан Таев срочно вылетает в Астану, так как аресты высокопоставленных сотрудников будут продолжаться. Согласно неофициальным источникам, сумма ущерба составляет 370 млн тенге", - говорится в сообщении к посту.
В комментариях к публикации пресс-служба МВД РК подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
По поручению министра внутренних дел департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом", - сказано в сообщении.
09.09.2024, 15:25 5571
Скинула с кровати и волокла за ногу: на воспитателя шымкентского детсада завели уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над воспитанницей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница детского сада в группе подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу. Кадры жестокого обращения с ребенком опубликовал Telegram-канал Egov.press.
В управлении образования Шымкента сообщили, что воспитательница после данного инцидента была уволена.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится расследование.
Ранее воспитательницу детсада Караганды приговорили к четырем суткам ареста по факту побоев воспитанника.
09.09.2024, 13:33 7461
Случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров участились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи обмана казахстанцев с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram участились в Казахстане, сообщает Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Чаще мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, ссылка содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов, либо в виде опросника и т.д. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунтам граждан, телефону и персональному компьютеру. Далее уже с их аккаунта или со вставкой фотографии в мессенджерах рассылается текстовое сообщение с просьбой занять деньги и т.п. При этом получатели таких писем ошибочно принимают такую просьбу за реальную", - рассказали в МЦРИАП.
Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов).
Также мошенники направляют гражданам, обычно сотрудникам государственных органов и квазигосударственного сектора, занимающим высокие должности, письма от их руководителей. В частности, это могут быть звонки и сообщения, где указывается о неких проблемах и рекомендуется следовать инструкциям сотрудника Комитета национальной безопасности.
Мнимые сотрудники КНБ сообщают о каких-либо подозрительных операциях на банковском счете (в т.ч. финансировании террористических групп и т.д.) и требуют оказать содействие в проведении спецоперации. После чего переключают связь на сотрудников прокуратуры, банка и других правоохранительных органов. Как правило, такая операция заключается в необходимости оформить кредит, перевести деньги с депозита или текущего счета, а деньги перечислить на специальный счет, а также передачи наличных через курьера", - говорится в информации.
В иных случаях сообщается о возникших проблемах и направляются контакты знакомого сотрудника КНБ, который может их решить за вознаграждение.
Для убедительности могут быть направлены квитанции/документы на официальном бланке ведомства (фотография служебных удостоверений, распечатанные поручения и приказы КНБ с печатями и подписями)", - рассказали в ведомстве.
В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей и т.д.
При получении таких писем и звонков рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем.
В случае, если вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram, нужно войти в "Настройки", далее - "Связанные устройства" (в Telegram - "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства, нужно выйти из сессии. Такую процедуру рекомендуется проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты", - проинструктировали в министерстве.
06.09.2024, 17:25 54841
Представлялся замакима: осужденный обманул предпринимателя на 50 млн тенге в ВКО
Ему назначено 8 лет лишения свободы
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Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге, сообщает Агентства по противодействию коррупции РК.
Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Злоумышленник признан виновным в завладении денежных средств предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт.
В Министерстве цифрового развития считают, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые регистрируют номера, используя копии чужих документов.
06.09.2024, 15:16 57266
В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан водитель мопеда, сбивший девушку на пешеходном переходе, сообщили в департаменте полиции города.
Как уточнили в полиции, данное ДТП произошло 28 августе в 7.15 в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении наехал на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. В настоящее время пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.
06.09.2024, 14:50 58096
Вынесен приговор по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования Жанакорганского района
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью
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Кызылорда. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жанакорганским районным судом Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, виновных в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре.
В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.
Ущерб частично возмещен.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ", - напомнили в ведомстве.
Напомним, по данному делу прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования. Помимо этого, прокуроры выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.
05.09.2024, 16:30 84761
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Подозреваемый взят под стражу
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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
По информации, которую распространили в Сети, все произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау, сообщает телеканал almaty.tv.
В пресс-службе самой академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
05.09.2024, 13:29 87901
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
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