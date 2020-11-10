Почти 10 килограммов мефедрона изъяли из нарколаборатории в Алматы

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов сообщил о ликвидации крупной лаборатории по производству наркотиков в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация проходила совместно с полицейскими из России.

Буквально на днях в ходе операции, проведенной совместно с коллегами из России, ликвидирована еще одна лаборатория в южной столице. Задержаны трое алматинцев, у которых изъято около 10 килограммов мефедрона. Производство наладили в квартире одного из участников преступной группы. Сырье заказывали за рубежом, а готовые наркотики планировали распространять в Алматы. В ходе обыска изъяты химические реактивы, оборудование и компоненты для изготовления наркотиков, системы вентиляции воздуха", - сказал Маткенов.

По его словам, только по этому факту в незаконный оборот не допущено более 40 тысяч разовых доз мефедрона стоимостью 240 млн тенге.

Хочу отметить, что активное противодействие синтетическим наркотикам стало возможным вследствие принятия комплекса законодательных мер", - добавил он.

По словам Маткенова, за 10 месяцев полиция выявила 1950 преступлений в сфере оборота наркотиков, в том числе 1123 факта сбыта и 87 фактов контрабанды. Объем изъятых наркотиков возрос на 3 тонны, в том числе синтетических видов - свыше 90 килограммов.

Разоблачена деятельность шести организованных наркогрупп. Привлечены к ответственности пять лидеров и 21 участник ОПГ, в отношении которых возбуждено 33 уголовных дела. Ликвидировано семь нарколабораторий с изъятием более 65 килограммов готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров. На черном рынке их стоимость составляет около 1 млрд тенге", - уточнил Маткенов.

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