Почти 30 млн тенге похищено при съемках исторического фильма в Алматы

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Департамент экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана завершил расследование по факту хищения 29,9 млн тенге при съемках исторического фильма, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, директор филиала "Кинопроект "Касым хан" АО "Казахфильм" К. Ахметова в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере.

В ходе следствия доказано, что причастные лица, используя служебное положение, похитили бюджетные средства на сумму 29,9 млн тенге, выделенные на закупку пиротехники для использования в съемках исторического сериала. На стадии досудебного расследования, подозреваемыми лицами причиненный ущерб АО "Казахфильм" возмещен в полном объеме", - сообщили в пресс-службе КФМ.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными. Бывшему директору филиала "Кинопроект "Касым хан" назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Двум соучастникам назначено наказание в виде ограничение свободы сроком до 3 лет с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду на 100 часов.

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