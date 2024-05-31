30.05.2024, 21:04 44666
Почти 60 млн тенге ущерба: в Алматы осудили руководителей финпирамиды
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Рассказать друзьям
Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что подсудимые вступив в сговор с иностранцами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, где будущие вкладчики отслеживали денежные операции.
Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект как инвестиционную компанию. Мошенники обещали, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы.
В ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.
Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Подсудимые вину не признали.
Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, 17 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.
новости по теме
31.05.2024, 13:29 3691
Более 50 сотовых телефонов украли сотрудники аэропорта Алматы
Злоумышленники подозреваются в неоднократных хищениях
Рассказать друзьям
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кражу более 50 мобильников в аэропорту Алматы расследует транспортная полиция.
24 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта. Злоумышленники подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно мобильных телефонов, предназначенных для реализации в регионы страны", - сообщает Polisia.kz.
Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее в аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
31.05.2024, 12:23 7776
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.
Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.
31.05.2024, 10:04 14811
В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний мужчина, организовавший в многоквартирном ЖК в Бостандыкском районе Алматы нарколабораторию, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска квартиры сотрудниками управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве мефедрона. И, конечно же, готовый продукт - вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является альфа-PVP, общим весом 139 гр. Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы он признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком на 11 лет лишения свободы.
30.05.2024, 21:16 43031
В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам, сообщает пресс-служба надзорного органа.
На заседании отмечено, что только в 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге.
Для обмана граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.
Правоохранительными органами для противодействия принимается комплекс мер. Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 млн сомнительных "зарубежных" звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30%.
В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с кибер-преступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо.
На онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.
Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических.
Путем создания в мессенджерах специальных групп "Cyberbot" только за 1 месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках.
В целом за 2 года к уголовной ответственности привлекли порядка 9 тыс мошенников, возмещен ущерб на 24 млрд тенге, арестовано имущество на 68 млрд тенге.
30.05.2024, 19:34 50321
Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области
Фото: instagram_qriim_mvdrk
Рассказать друзьям
Актау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал egovpress.
По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело. Один из подозреваемых скрылся.
Как сообщает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции, двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания.
По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.
30.05.2024, 17:40 53886
Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении 6 лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.
Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.
Ранее чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
30.05.2024, 17:11 55451
В Шымкенте осудили главу противочумной станции
Приговор в законную силу не вступил
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Шымкент. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте осудили руководителя республиканского государственного учреждения "Шымкентская противочумная станция", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
Руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, приговор в законную силу не вступил.
Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов", - добавили в агентстве.
Ранее в Астане и ряде регионов начальники полиции были осуждены за взятки.
30.05.2024, 16:12 57231
Более тонны прекурсоров изъято в ходе спецоперации в ВКО
Не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске при координации прокуратуры ВКО криминальной полицией в ходе спецоперации в арендованном подвальном помещении обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, сообщает областная прокуратура.
Как отметили в пресс-службе ведомства, подготовка спецоперации велась несколько месяцев.
Согласно экспертизе, изъято 1,4 килограмма мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Таким образом, не допущено изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков", - проинформировали в прокуратуре.
По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый, им является 41-летний житель областного центра, задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Читаемое
31.05.2024, 09:42С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза 31.05.2024, 10:0414486В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант 31.05.2024, 11:4514241Токаев увеличил штат комитета по возврату активов 31.05.2024, 11:4014191Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31.05.2024, 11:1714141В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге 25.05.2024, 13:48235046Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов 24.05.2024, 20:08Опрос КТ: 80% респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог229911Опрос КТ: 80% респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог 25.05.2024, 11:26212226Из-за снега и похолодания закрыли дороги в Акмолинской области 25.05.2024, 09:47201376Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома 24.05.2024, 10:40199796Шымкентский НПЗ расширит производственные мощности до 12 млн тонн нефти в год 22.05.2024, 16:05341291Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 02.05.2024, 13:40339576ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 02.05.2024, 12:40319311В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 16.05.2024, 16:15316921В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений308466Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?