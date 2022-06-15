Почти килограмм мефедрона и гашиш изъяли у жителя Уральска

Несколько полиэтиленовых пакетов с мефедроном и гашишем полицейские нашли на крыше гаража, сообщает "Мой город".
Вещества направили на экспертизу, и по заключениям специалистов в пакетиках находилось 990 граммов мефедрона и 182 грамма гашиша. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты весы, девять упаковок изоленты, две упаковки скотча, пять полиэтиленовых пакетов для расфасовки, рулон полиэтиленовых пакетов", - рассказали в полиции.
Объем изъятых наркотиков был оценен как особо крупный. Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами".