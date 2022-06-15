Почти килограмм мефедрона и гашиш изъяли у жителя Уральска

КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, гражданин использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.

В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов", - проинформировали в АФМ.

По данным агентства, он нарушил требования закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.

Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства", - добавили в АФМ.