Под Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория  

Фото: пресс-служба МВД РК

Рассказать друзьям

Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 30-летний житель Карагандинской области обратился в полицию с заявлением, что неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках, - 30-летний житель Карагандинской области обратился в полицию с заявлением, что неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках, сообщает пресс-служба МВД РК.





Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.





Полицейские установили подозреваемых - двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Их задержали на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование.





С начала года в регионе похищено 644 единицы поголовья скота, из которых возвращено 547 голов.