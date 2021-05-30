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Подозреваемая в обмане столичных дольщиков на 2 млрд тенге задержана в Санкт-Петербурге

29.05.2021 9883
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - Сотрудники департамента полиции Нур-Султана совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнюю женщину, которая была объявлена в международный розыск по подозрению в присвоении средств дольщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Женщина скрывалась от уголовного преследования с октября 2019 года и обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана. 

 
По информации полиции, решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан. Прячась от полиции, она постоянно меняла место жительство в разных регионах России. Также подозреваемая меняла внешность и проживала на съемных квартирах. Связь с родными она поддерживала через знакомых и доверенных лиц. 
 

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемая зарегистрировала Жилищно-строительный кооператив "Женис Астана Премиум" для строительства многоквартирного дома "Талисман" в Нур-Султане. С этой целью она стала привлекать инвесторов. В результате введения в состав ЖСК новых членов и получения паевых взносов, задержанная собрала с людей значительную сумму, которую фактически присвоила, так как жилой дом не был построен и средств на продолжение строительства не имелось", - рассказали в полиции. 

 
Как уточнили в пресс-службе, размер полученных от граждан и присвоенных денежных средств составляет около 2 млрд тенге. Обманутые дольщики с коллективным заявлением обратились в департамент полиции Нур-Султана. За присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере в отношении лжепредседателя ЖСК в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело. 
 

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