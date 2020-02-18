Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Сатпаеве

Сатпаев. 17 февраля. Kazakhstan Today - В воскресенье в полицию Сатпаева поступило сообщение о двойном убийстве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир города. Сотрудниками полиции были установлены личности погибших и организованы оперативно-розыскные мероприятия.

По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам установлен и задержан 34-летний житель города, который дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". В настоящее время задержанный водворен в ИВС", - уточнили в ведомстве.





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