Женщину задержали по подозрению в двойном убийстве в Алматинской области

Талдыкорган. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух человек, передает Kazakhstan Today.

Факт зарегистрирован в селе Байдибек би, где 16 сентября во дворе одного из частных домов обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Возбудив по факту уголовное производство, сотрудники Енбекшиказахской районной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установили и задержали предполагаемую убийцу.

Был проведен большой объем работы, направленный на раскрытие убийства. Произведен опрос местных жителей, проверены возможные связи потерпевших, отработан ряд версий. В итоге в качестве подозреваемой была задержана 45-летняя жительница этого же поселка. Женщина сейчас помещена под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье УК РК "Убийство", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, погибшие были матерью (1952 года рождения) и дочерью (1975 года рождения). Женщины проживали в частном доме вместе с двумя работающими в Алматы взрослыми детьми.

В полиции также дополнили, что по факту назначены необходимые экспертизы, расследование находится на особом контроле областного департамента.





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