Никосия. 4 сентября. Kazakhstan Today - Гражданка Казахстана убила сына на Кипре, передает Kazakhstan Today.

По информации портала Rassian Wave , 40-летняя гражданка Казахстана, постоянно проживающая на Кипре, совершила убийство своего 12-летнего сына. А затем пыталась покончить с собой, однако врачи ее спасли.

Сообщается, что трагедия разыгралась в четверг в квартире на втором этаже в многоквартирном доме в Гери в Никосии. 52-летний грек-киприот - муж женщины и отчим мальчика, работающий полицейским, вернулся домой, но не смог открыть дверь, запертую изнутри. Мужчина вызвал на помощь пожарную службу. Зайдя в квартиру через окно, он обнаружил свою жену на полу в луже крови. 12-летний мальчик был найден мертвым в постели со смертельными ножевыми ранами в области горла. Орудием убийства стал кухонный нож.

Накануне женщину прооперировали в Центральном госпитале Никосии и отпустили домой - врачи утверждают, что состояние пациентки было стабильным. Женщину осмотрел психиатр, ее отправили на лечение в психлечебницу в Athalassa, а затем она предстанет перед судом по обвинению в преднамеренном убийстве.

В полиции сообщили, что, по данным следствия, у женщины были серьезные проблемы со здоровьем - какие именно, полицейский не уточнил.

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