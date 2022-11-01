Подозреваемого в изнасиловании работницы гостиницы задержали в Алматы

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Нью-Йорк. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду, сообщили в - Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду, сообщили в пресс-службе "БТА Банка".

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 24 октября 2022 года вынес окончательное решение после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов - АО "БТА Банк" и города Алматы против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов. В решении Аблязов признан виновным в нарушении постановления суда, вынесенного годом ранее, с присуждением ему выплаты в размере 140 115,60 долларов США в качестве компенсации расходов Алматы и "БТА Банка", связанных с нарушением. Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 долларов США в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года, в котором рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать, а также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер.

В своем постановлении от 19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, установив следующее:

суд вынес "четкое и недвусмысленное постановление" о санкциях в отношении Аблязова, о чем Аблязов был уведомлен, поскольку участвовал в судебном разбирательстве и возражал против постановления о санкциях. Данное возражение было отклонено окружным судьей США Элисон Натан;

доказательства невыполнения Аблязовым постановления суда были "ясными и убедительными" и фактически признаны Аблязовым;

суд установил, что Аблязов "не приложил каких-либо усилий" для выполнения постановления;

наконец, суд отклонил как "необоснованные" попытки Аблязова обвинить истцов в том, что они подали иски против него, решив, что данный аргумент "не оправдывает вопиющее пренебрежение его обязательств по раскрытию информации в этом деле и не имеет отношения к выполнению им постановлений суда".





В связи с этим судья Паркер рекомендовал привлечь Аблязова к ответственности за неуважение к суду.

В пресс-релизе уточнили, что это первый случай, когда суд в США вынес окончательное решение о неуважении к суду в отношении Аблязова, и следует за многочисленными постановлениями о санкциях в отношении Аблязова и его соответчиков Ильяса и Виктора Храпуновых.

Ранее судья Паркер пришел к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно утверждали, что не могут получить доступ к другим доказательствам. Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные постановления суда по данному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.

Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их помощники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления.

Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к постановлениям американского суда, так же как ранее он был привлечен к ответственности за неуважение к постановлениям английского суда, является важным сигналом того, что Аблязов будет привлечен к ответственности за свои проступки и не стоит выше закона", - подчеркивается в информации.

Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало судебного процесса запланировано на 28 ноября 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.