Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан

Он был задержан на территории Орловской области

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.





Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума. Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.





По данным ведомства, в октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.