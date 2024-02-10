Подозреваемого в пытках полицейского задержали в Семее

Фото: КНБ

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Жезказган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечен канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, - В области Улытау пресечен канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.





В течение января оперативниками ДКНБ по подозрению в сбыте наркотических средств и психотропных веществ задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева.





При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых марок наркотика ЛСД.





Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).





С санкции суда задержанные помещены под стражу.



