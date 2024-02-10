09.02.2024, 16:05 25756
Подозреваемого в пытках полицейского задержали в Семее
Идет досудебное расследование
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Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудника центрального отдела полиции Семя задержали по подозрению в пытках, сообщает областная прокуратура.
По данным прокуратуры, задержанный подозревается в совершении пыток в целях получения признательных показаний. Данное уголовного правонарушение предусмотрено статьей УК РК "Пытки, умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом".
Подозреваемый водворен в ИВС управления полиции Семея.
Специализированным следственным судом области в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
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10.02.2024, 11:28 4666
Хищение во время Азиады: стоимость низкокачественной экипировки для спортсменов завысили в три раза
Фото: Sports.kz
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза", - рассказали в ведомстве.
Более того, отметили в АФМ, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.
В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге.
Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2023, показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва.
После заявлений Антикор начал проверку. Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован.
10.02.2024, 10:56 5741
В области Улытау пресечен крупный наркоканал
Задержаны четыре жителя региона
Фото: КНБ
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Жезказган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечен канал поставки в регион наркотиков в особо крупных размерах, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
В течение января оперативниками ДКНБ по подозрению в сбыте наркотических средств и психотропных веществ задержаны четыре жителя Жезказгана и Сатпаева.
При обысках у них изъяты 20 кг марихуаны, 2 кг гашиша, 250 граммов психотропного вещества "альфа-PVP" и 30 так называемых марок наркотика ЛСД.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
С санкции суда задержанные помещены под стражу.
Ранее в аэропорту Актау КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей".
09.02.2024, 20:45 20441
В Актобе девушка взяла в банке 700 тысяч тенге и отдала мошеннице
Фото: Depositphotos
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Актобе. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница Актобе с заявлением о том, что стала жертвой мошенницы, сообщает Polisia.kz.
По словам пострадавшей, она доверилась малознакомой женщине, которая пообещала помочь получить по государственной программе квартиру без очереди. За свои услуги помощница просила 700 тысяч тенге. Она убедила актюбинку оформить кредит. Получив заем в банке, девушка передала деньги подозреваемой.
Полицейские установили и доставили в участок 36-летнюю местную жительницу. Подозреваемая дала признательные показания. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Ранее более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области. Деньги опытному хозяйству выделили на посадку яблонь.
В Алматы чиновник обманул предпринимателя на 21 миллион тенге.
09.02.2024, 16:41 24851
В Алматы чиновник обманул предпринимателя на 21 млн тенге
Ведется досудебное расследование по статье "Мошенничество" в отношении заместителя руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры, сообщили в Антикоррупционной службе.
Как рассказали в Антикоре, чиновник подозревается в мошенничестве. Обманным путем он завладел деньгами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию и уборке дворовых территорий и вывозу ТБО.
Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области.
09.02.2024, 09:50 33081
Глава инспекции ветконтроля в Атырауской области подозревается в получении взятки
Проводится досудебное расследование
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Атырау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в сообщении Антикора.
Расследование продолжается.
08.02.2024, 21:32 49316
В ВКО учителям продавали правильные ответы из базы Наццентра тестирования
Наццентру тестирования был причинен ущерб на сумму 691 771 тенге
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Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске вынесли приговор двум жителям ВКО Ж. и Н., которые помогали учителям проходить квалификационное тестирование, сообщает пресс-служба судов ВКО.
Как сообщила пресс-служба судов ВКО в Facebook, 6 февраля в суде Усть-Каменогорска рассмотрели уголовные дела в отношении граждан Ж. и Н.
Судом установлено, что в 2023 году по предварительной договоренности с учителями сотрудники ТОО, граждане Ж. и Н., занимающиеся организацией тестирования, осуществили неправомерный доступ к системе тестирования. Посредством Telegram отправляли учителям школ Восточно-Казахстанской области инструкцию по прохождению тестирования и оказывали помощь в получении высоких баллов", - говорится в сообщении суда.
Наццентру тестирования был причинен ущерб на сумму 691 771 тенге.
Ж. и Н. признали виновными, им было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с работой с охраняемыми законом информационными системами на критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
08.02.2024, 17:30 52666
Замакима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку
Приговор суда не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку, сообщает пресс-служба районного суда № 2 Жетысуского района города.
Приговором суда подсудимые Р. и М. признаны виновными в получении взятки и даче взятки и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - проинформировали в пресс-службе.
Судом было установлено, что между аппаратом акима Жетысуского района Алматы и ТОО "Қ" был заключен договор государственных закупок услуг по содержанию зеленых насаждений в скверах.
В ходе выездной проверки зеленых насаждений замакима Жетысуского района Р. задался умыслом на получение взятки через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. В свою очередь Б. (директор ТОО "Қ". - Прим. ред.) передал данную информацию учредителю ТОО. Таким образом, Р., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника Б. взятку в размере 13 785 000 тенге у взяткодателя М. (учредитель ТОО) за действия, входящие в его служебные полномочия", - пояснили в суде.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в январе стало известно, что замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге.
08.02.2024, 16:24 53561
Задержаны двое участников январских событий, членов ОПГ Дикого Армана
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля на территории городов Алматы и Шымкента сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшихся от органов уголовного преследования.
Как уточнил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, задержанные являются членами так называемого ОПГ Джумагельдиева (Дикого Армана. - Прим. ред.)
Один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет", - рассказал Куандык Алпыс.
Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытии из соседней страны, где скрывался от правоохранительных органов Казахстана.
Задержанные лица водворены в ИВС.
Всего, по данным Polisia.kz, с прошлого года задержано 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Казахстана.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В сентябре 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайбергена Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек. Суд над криминальным авторитетом проходит в закрытом режиме.
В июле прошлого года МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?