Подозреваемого в разбойном нападении на ресторан девятилетней давности экстрадировали из России

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Шахтинск. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.





По информации ведомства, в 2015 году подозреваемый с соучастниками совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска. Собственнику заведения был причинен ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.





Отмечается, что соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.





В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.