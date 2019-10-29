Подозреваемого в убийстве полуторагодовалой девочки в гостинице Алматы арестовали на два месяца

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторагодовалой дочери в гостинице InterContinental в Алматы, арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в городском суде.

Как сообщалось ранее, семейный конфликт перерос в убийство ребенка . Отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. "Мать девочки с криками о помощи выбежала в холл отеля. Ребенку оказали первую помощь и восстановили сердцебиение, но малышка все же скончалась. Отца-тирана уже задержали", - сообщает телеканал "Астана".

Изначально сообщалось, что отец задушил своего ребенка, но, по последним данным, он избил свою дочь до смерти. Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ее госпитализировали в Центр детской неотложной помощи, но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть. Травмы были несовместимы с жизнью. Удары пришлись в основном по голове, говорится в сюжете.

Сотрудники отеля рассказали, что крики женщины услышали примерно в 7 часов утра. Они сразу же вызвали скорую и полицию, начали оказывать первую помощь пострадавшему ребенку.

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, по делу об убийстве ребенка начато досудебное расследование.

Материалы уголовного дела переданы в следственное управление департамента полиции Алматы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Подозреваемое лицо взято под стражу, ему уже предъявлено обвинение по факту убийства человека", - сказала она.

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