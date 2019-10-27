Семейный конфликт предшествовал убийству маленькой девочки в гостинице Алматы

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Стали известны подробности убийства ребенка в пятизвездочной гостинице в Алматы , передает Kazakhstan Today.

Семейный конфликт перерос в убийство ребенка. Отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Мать девочки с криками о помощи выбежала в холл отеля. Ребенку оказали первую помощь и восстановили сердцебиение, но малышка все же скончалась. Отца-тирана уже задержали", - сообщается в сюжете телеканала " Астана ".

Изначально сообщалось, что отец задушил своего ребенка, но по последним данным он избил свою дочь до смерти. Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ее госпитализировали в Центр детской неотложной помощи, но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть. Травмы были несовместимы с жизнью. Удары пришлись в основном по голове, говорится в сюжете.

Сотрудники отеля рассказали, что крики женщины услышали примерно в 7 часов утра. Они сразу же вызвали скорую и полицию, начали оказывать первую помощь пострадавшему ребенку.

Персоналом гостиницы была необходимая первая помощь оказана. Скорая помощь оказала реанимационные действия ребенку, восстановили пульс и давление, ребенок был госпитализирован в первую городскую детскую больницу. Всю информацию давать не можем, информация конфиденциальна. Девочка, ей около года. Мы позже узнали, что она скончалась в больнице", - сказала директор отдела продаж и маркетинга Алия Даулетова.

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, по делу об убийстве ребенка начато досудебное расследование.

Материалы уголовного дела переданы в следственное управление департамента полиции Алматы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Подозреваемое лицо взято под стражу, ему уже предъявлено обвинение по факту убийства человека", - сказала она.

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