Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В гостинице Алматы убит ребенок, передает Kazakhstan Today.
По данным СМИ, ребенка задушил его отец. Обстоятельства дела не известны.
Данный факт подтвердили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.
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