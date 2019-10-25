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В гостинице Алматы убит ребенок

24.10.2019, 20:23 27514
Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В гостинице Алматы убит ребенок, передает Kazakhstan Today.
 
По данным СМИ, ребенка задушил его отец. Обстоятельства дела не известны. 
 
Данный факт подтвердили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). 
 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

 

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