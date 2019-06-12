Подозреваемого в убийстве сельчанина задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области полиция раскрыла убийство сельчанина, передает Kazakhstan Today.



10 июня полицейские Илийского района, прибывшие по вызову в один из частных домов поселка Жетыген, обнаружили тело 42-летнего алматинца с ножевым ранением в грудь. Стражи порядка установили, что мужчина находился в доме в качестве гостя и получил смертельное ранение в результате ссоры с одним из местных жителей.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий скрывшегося с места преступления подозреваемого удалось задержать и доставить в полицию. Им оказался 33-летний мужчина, который в настоящее время помещен под стражу в изолятор временного содержания районной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



По факту убийства начато досудебное расследование, которое поручено провести сотрудникам Илийской районной полиции.

Напомним, накануне в Алматинской области полицейские раскрыли убийство 35-летнего мужчины. Также ранее сообщалось, что в Алматинской области задержали разыскиваемого более трех лет подозреваемого в убийстве. Задержан и подозреваемый в убийстве пропавшего без вести фермера-пенсионера. В полиции также сообщали, что ранее судимого жителя Текели подозревают в убийстве знакомого в ходе драки, а таксист грабил и пытался изнасиловать пассажирок.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства