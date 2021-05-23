Подозреваемых в избиении и ограблении пенсионера приговорили к 8 годам лишения свободы

АКТОБЕ. 22 МАЯ - В Актобе подозреваемые 36 и 43 лет признаны виновными в избиении и ограблении пенсионера и приговорены к 8 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Актобе женщина позвонила знакомому пенсионеру и попросилась в гости. Она пришла вместе с подругой, когда уже стемнело. Пожилой мужчина запустил обеих женщин в дом, а когда попытался закрыть дверь, ворвались двое сожителей его гостей, сообщает портал "Диапазон"

Ворвавшиеся избили хозяина, надели ему на голову дождевик, так что тот начал задыхаться и терять сознание. Связали руки, ноги и стали требовать деньги, перевернули все вверх дном. Одна из женщин попыталась заступиться за дедушку, но получила за это от сожителя удар ладонью по лицу", - пишет издание.

Согласно информации, перед уходом грабители сказали пострадавшему, чтобы ничего не говорил о том, что случилось. После их ухода пенсионер освободился от веревок и вызвал полицию от соседа. Он обнаружил, что у него пропали 80 тысяч тенге, свою пенсию он хранил под паласом.

Двух подозреваемых - 36 и 43 лет - задержали и обвинили в разбойном нападении. Они признали, что были дома у пенсионера, но отрицали, что били его и забрали деньги.

Суд признал обоих виновными в преступлении и приговорил к 8 годам лишения свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства