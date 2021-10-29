Подозреваемых в похищении павлодарца задержали в Карагандинской области

ПАВЛОДАР. 28 ОКТЯБРЯ - Вблизи села Молодежное Карагандинской области были задержаны подозреваемые в похищении 21-летнего павлодарца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 октября, в 19.50, в полицию города Павлодара поступило сообщение от водителя такси о том, что его пассажира трое неизвестных парней посадили в другую машину и увезли", - сообщает Polisia.kz.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что неизвестные, посадив в автомобиль Lada Priora 21-летнего жителя города и скрылись в неизвестном направлении. По описанию водителя такси была составлена ориентировка. Незамедлительно был введен план "Перехват", ориентирован личный состав региона и департаменты полиции близлежащих областей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 26 октября, около 01.20, вблизи села Молодежное Карагандинской области подозреваемая автомашина была задержана сотрудниками полиции Павлодарской и Карагандинской областей", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
Задержаны четверо подозреваемых лиц от 20 лет до 21 года. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 125 УК Республики Казахстан. Обстоятельства и причины похищения устанавливаются.