Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы

В квартире у организатора обнаружено 330 свертков наркотических средств

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП задержали группу, занимавшуюся распространением наркотиков в столице, сообщает пресс-служба МВД РК.





Двое участников группы в возрасте 27 и 25 лет являлись основными организаторами. Они были ответственны за поставку, финансирование и хранение наркотиков. Остальные - закладчики, которые распространяли "синтетику" в городе.





В квартире у организатора обнаружено 330 свертков наркотических средств, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого - около 1 кг мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость).





По факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.



