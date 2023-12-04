Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске  

Им грозит до 7 лет лишения свободы

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Уральск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО задержан житель Уральска, 1984 года рождения, который под угрозой применения насилия вымогал 2 млн тенге у горожанина, 1992 года рождения.





Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", - сообщает Polisia.kz.





Также сотрудниками УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые, угрожая физической расправой, вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района. Задержанные водворены в ИВС.





По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.



