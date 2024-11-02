Подозреваемый в изнасиловании собственной дочери павлодарец выколол себе глаз в СИЗО

Насильник проведет за решеткой 20 лет

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Павлодар. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Павлодара приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери, - Жителя Павлодара приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.





Судебное заседание над 59-летним насильником собственной дочери проходило в закрытом режиме.





Вина А. доказана заключениями судебных экспертиз, показаниями потерпевшей, свидетелей, признательными показаниями самого подсудимого и иными собранными по делу доказательствами" - говорится в сообщении СМУС.





Выяснилось, что еще во время следственных действий подозреваемый, находясь в СИЗО, выколол себе гвоздем левый глаз.





Однако, как пояснили в суде, лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсрочка отбывания наказания по болезни не предоставляется.





С учетом обстоятельств дела и личности насильнику окончательно назначено 20 лет лишения свободы.



