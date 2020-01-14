Подозреваемый в ограблении сына Жванецкого казахстанец арестован на два месяца в Москве

Москва. 13 января. Kazakhstan Today - Подозреваемый в ограблении сына Михаила Жванецкого казахстанец арестован на два месяца в Москве, передает Kazakhstan Today.

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца студента МГИМО Асылбека Хисами, который подозревается в ограблении сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, сообщили в суде, пишет ТАСС

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения приезжему из Казахстана Хисами сроком на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). По имеющимся данным, Хисами - студент МГИМО", - сообщили в суде.

Нападение на Жванецкого-младшего произошло несколько дней назад возле ресторана на Минской улице в Москве. На сына писателя напали два человека, избили его и забрали часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей. Вскоре нападавших задержали. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело, второй пока находится в статусе свидетеля.

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