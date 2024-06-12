Подозреваемый в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма задержан в Костанае  

Он распространял в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам

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Костанай. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни задержан 30-летний местный житель.





В Костанае полиция задержала местного жителя по подозрению в пропаганде терроризма с использованием СМИ. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также он подозревается в разжигании религиозной розни, за что он может понести ответственность в виде семи лет лишения свободы.





30-летний местный житель был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области, информирует Polisia.kz









Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.





Он также отметил, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.



