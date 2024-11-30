Поджег квартиру с детьми: в Атырауской области виновника в жестоком убийстве приговорили к пожизненному лишению свободы
Приговор еще не вступил в законную силу
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Атырау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суда по уголовным делам Атырауской области приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы по делу о жестоком убийстве, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый признан виновным (...) Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В судом установлено, что он встречался с потерпевшей, которая позже из-за разногласий решила прекратить отношения. Но подсудимый всячески беспокоил женщину, проникал в ее квартиру через окно второго этажа, угрожая поджечь ее бензином, если она не продолжит с ним отношения.
Подсудимый проник через окно спальной комнаты в квартиру потерпевшей и приставил к ней нож, угрожая убить. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая сказала подсудимому, что ее дети спят и она хочет донер, тем самым обманув, выпроводила подсудимого из квартиры и позвала на помощь своего знакомого. Тот сказал подсудимому, чтобы он не беспокоил девушку. Потерпевшая, зная, что подсудимый вернется, попросила знакомого остаться с ней и детьми. Подсудимый, увидев, как потерпевшая со своим знакомым вместе вошли в квартиру, разозлившись, из ревности купил пятилитровую бутылку бензина, взяв зажигалку и бумагу, снова проник в квартиру", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что подсудимый, зная, что в квартире спят дети и знакомый потерпевшей, облив бензином, поджег жилье и скрылся с места происшествия.
Из-за сильного пожара и получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их, знакомый, разбив окно, выпрыгнули с потерпевшей на улицу. В результате в квартире погибли 10-летний сын и 7-летная дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов в больнице, ее знакомый выжил", - добавили в суде.
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