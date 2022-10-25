Пограничники задержали иностранцев на казахстанско-кыргызской границе

Фото: пресс-служба КНБ РК
Тараз. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Пограничной службы КНБ РК задержали нарушителей государственной границы, сообщает пресс-служба комитета.
22 октября на участке пограничного отделения "Жасөркен" в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ и сотрудниками департамента КНБ по Жамбылской области задержаны четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу между Кыргызстаном и Казахстаном.
По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.