Погранслужба пресекла попытки контрабанды на сумму свыше 11 млн тенге

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В период с 20 октября по 30 ноября 2020 года пограничная служба Комитета национальной безопасности РК принимала участие пограничной операции "Солидарность", проведенной в соответствии с решением глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая была направлена на пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, передает Kazakhstan Today.

Действиями пограничной службы КНБ пресечено 254 факта правонарушений в области охраны границы Республики Казахстан, из незаконного оборота изъято около 2 килограммов наркотических средств, 17 единиц огнестрельного оружия, 126 единиц боеприпасов, 3 издания литературы религиозно-экстремистского содержания", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Кроме того, предотвращено 7 попыток экономической контрабанды на общую сумму свыше 11 млн тенге.

По каждому факту задержания приняты необходимые уголовно-процессуальные меры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства