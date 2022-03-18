Погромы в алматинском аэропорту: задержаны три мародера

При анализе данных об абонентских соединениях, а также просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения установлены трое подозреваемых: две сестры и супруг одной из них. Все они являются жителями Алматинской области", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
По его словам, в ночь с 5 на 6 января задержанные совершили кражу чужого имущества в аэропорту.
При проверке по месту проживания подозреваемых изъяты вещественные доказательства - элитный алкоголь, а также парфюмерные и косметические изделия в количестве 130 наименований. Кроме того, изъяты товары, похищенные из кофейни, сувенирного магазина и аптеки в количестве 94 наименований", - уточнил глава ДП.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).
В отношении 40-летнего мужчины санкционирована мера пресечения в виде ареста, в отношении 34-летней и 26-летней женщин ввиду наличия малолетних детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - резюмировал он.
В Шымкенте задержаны мародеры, участвовавшие в погроме алматинского аэропорта.