В Шымкенте задержаны мародеры, участвовавшие в погроме алматинского аэропорта
21.01.2022, 13:15 17076
Фото: depositphotos.com
ШЫМКЕНТ. 21 ЯНВАРЯ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших технику и деньги в аэропорту Алматы во время массовых беспорядков. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 января транспортные полицейские задержали двое мужчин, подозреваемых в погроме аэропорта Алматы.
Во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы они похитили материальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту", - говорится в сообщении ДП на транспорте.
При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.
В Талдыкоргане задержали мародеров, участвовавших в разграблении областного акимата
21.01.2022, 20:35 8446
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане установили и задержали братьев 24 и 28 лет, подозреваемых в краже имущества при разграблении областного акимата во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанные сознались в содеянном, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
При обысках по месту проживания задержанных обнаружено и изъято похищенное ранее имущество - компьютеры, принтеры, канцелярские предметы, бытовая техника, моющие средства и несколько рулонов туалетной бумаги.
Эксперты пока пытаются установить причиненный преступниками материальный ущерб.
Подозреваемые водворены под стражу. Расследование по факту возбуждено по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Изъятое имущество приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств", - сообщили в полиции.
Еще один тайник с оружием обнаружили в Жамбылской области
21.01.2022, 11:51 19621
Фото: МВД РК
ТАРАЗ. 21 ЯНВАРЯ - 20 января полиция Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружила тайник с оружием на поле возле села Костобе Жамбылского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.
После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт "102" от жителей области поступают звонки", - добавили в пресс-службе.
В Алматинской области подозреваемый указал полицейским два тайника с оружием
20.01.2022, 20:29 44061
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - 14 января сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского РУП получили оперативное сообщение в отношении мужчины, принимавшем участие в беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Источник также сообщил полицейским, что у жителя области есть спрятанное оружие, сообщает Polisia.kz.
Данное сообщение зарегистрировано в полиции по статье 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В рамках досудебного расследования был задержан 21-летний житель села Кызылжар. Он согласился сотрудничать со следствием и пояснил, что 6 января во время массовых беспорядков находился на территории Алматы и видел, как грабили оружейный магазин "Алпамыс". У магазина трое неизвестных передали ему две единицы оружия российского производства.
Так же на улице перед зданием магазина сельчанин собрал для себя множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета. Оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности.
В ходе проверки показаний на месте указанный арсенал был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В Актобе совершено разбойное нападение на АЗС
20.01.2022, 19:18 46726
АКТОБЕ. 20 ЯНВАРЯ - 19 января в 03.00 на автозаправочную станцию по проспекту Санкибай батыра зашли двое неизвестных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, злоумышленники похитили сотовый телефон, более 100 тысяч тенге из кассы и несколько пачек сигарет, после чего скрылись, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления криминальной полиции ДП Актюбинской области по горячим следам задержали подозреваемых, похищенное у них изъято.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК "Разбой", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в следственный изолятор.
В Мангистауской области мошенница продала вакансию школьного учителя за 750 тысяч тенге
20.01.2022, 12:32 63006
АКТАУ. 20 ЯНВАРЯ - В Мангистауской области мошенница пообещала молодому специалисту устроить ее педагогом в школу за 750 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Мангистауской области молодой специалист отдала 750 тыс. тенге мошеннице, которая обещала устроить ее педагогом в школе в любом районе.
Не получив обещанного места, она написала заявление в полицию.
Уголовное дело возбудили по статье "мошенничество", - сообщает телеканал "Астана".
Выяснилось, что осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности.
Подсудимая полностью признала вину, выразила сожаление о своем поступке и попросила у потерпевшей прощения. Она также просила суд не назначать ей строгого наказания. Приговором суда женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы", - сказал судья Мунайлинского районного суда Берик Утеев.
В Алматы задержаны молодые люди, раздававшие оружие участникам январских беспорядков
20.01.2022, 11:41 66176
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - В Алматы задержаны мужчины 19-20 лет, которые раздавали оружие участникам январских беспорядков. Об этом рассказали в департаменте полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что в период массовых беспорядков подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики. Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Он уточнил, что парни были задержаны на территории одного из рынков города и в настоящее время находятся под стражей.
Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", - цитирует замначальника ДП Polisia.kz.
Он уточнил, что процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. В последующем это видео было обнародовано посредством социальных сетей.
Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus", - рассказал один из подозреваемых.
Его соучастник отметил, что вооруженные ножами и автоматами люди в противогазах приказали им вынести оружие и отвезти его.
Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвести на площадь", - сообщил третий задержанный.
Полицейские приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.
Полиция на транспорте задержала 39 участников январских беспорядков
20.01.2022, 10:01 69501
Фото: ДП на транспорте
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" с 14 января транспортными полицейскими было задержано 39 граждан, участвовавших в митингах. Об этом рассказал глава департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе отработки полицейскими было доставлено 2924 граждан, в том числе 85 иностранных граждан. Среди доставленных были установлены и задержаны 39 граждан, которые участвовали в незаконных митингах 5-6 января текущего года", - сказал Онал Бекиев.
По его словам, за пять дней проводимого ОПМ сотрудниками транспортной полиции проверено 382 аварийных объекта на участке, из которых восемь брошенных зданий, два пункта обогрева работников железнодорожных организации и казармы, 30 аварийных локомотивов, 303 аварийных грузовых вагона, 39 аварийных пассажирских вагонов.
Если вы стали очевидцем совершения правонарушения, либо в отношении Вас совершены незаконные действия, вы можете обратиться в полицию по телефону на номера 102 или 112", - добавил он.
Глава ДП Алматы: бандиты требовали сложить оружие и сдаться
20.01.2022, 09:38 69536
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов в интервью журналисту одного из интернет-изданий рассказал, что перед началом попыток штурма здания департамента бандиты требовали от стражей порядка сложить оружие и сдаться, но получили отказ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вечером 5 января стала поступать оперативная информация, что часть боевиков, которые находились на площади, напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие - 1387 единиц было похищено только в Алматы: нарезного, охотничьего, травматического. Не исключаю, что было у них и свое оружие. Примерно в это же время из оперативных источников стало известно о том, что несколько групп хорошо вооруженных и подготовленных людей намерены совершить нападения на административное здание департамента и управлений полиции в разных районах города. Их целью был захват оружейных арсеналов. Об этом было немедленно доложено главе МВД Ерлану Тургумбаеву. В столице было принято решение незамедлительно ввести в действие специальный план по защите зданий полиции. Как выяснилось позже, мера была действительно своевременной", - цитирует Таймерденова Polisia.kz.
Он подчеркнул, что в первую очередь было важно удержаться "потому что в зданиях находился солидный арсенал оружия".
Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И действительно, около 19.00 к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей", - рассказал глава департамента.
Вначале, рассказал главный полицейский города, были угрозы, требования сдаться. После получения отказа были предприняты попытки штурма.
Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак. Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03.00 - 04.00 у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду Национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы. На тот момент мы еще не понимали, как скоро все это закончится", - поделился Таймерденов.