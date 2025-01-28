Похищенное в ходе январских событий оружие обнаружили в Казахстане

За два года изъято более тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра, - С начала текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.





УБОП ДП Алматы совместно с сотрудниками следственного изолятора города в Турксибском районе обнаружен схрон, где находились 3 обреза, 3 пистолета, 4 гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе январских событий.





В Таразе найден схрон с 2 обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.





В Актобе оперативники УБОП и учреждения УИС на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1.





В Алматинской области обнаружены 2 ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также 2 пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.





В Талдыкоргане у местного жителя из автомобиля изъято 5 травматических пистолетов.





Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле Министерства внутренних дел", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.