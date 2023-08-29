25.08.2023, 08:28 83326
Похищенное во время январских событий оружие изъято в области Жетысу
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать единиц огнестрельного оружия изъяли за два дня полицейские области Жетысу в рамках отработки "Кару", сообщает Polisia.kz.
За два дня в регионе усилиями полиции изъято 11 единиц огнестрельного оружия, среди них две единицы оружия, похищенного во время январских событий. По выявленным фактам возбуждено пять уголовных дел, предусмотренных статьей 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
В ходе отработки задержан 38-летний житель Уштобе, у которого был обнаружен пистолет "Викинг" с девятью боевыми патронами. Выяснилось, что пистолет числился похищенным в Талдыкоргане с января 2022 года. Также в Панфиловском районе на 286-м км трассы Западный Китай - Западная Европа под мостом было обнаружено ружье SIBERGUN, похищенное во время январских событий в Алматы", - сообщил замначальника УКП ДП области Жетісу Нурлан Сагындыков.
В рамках отработки полицейские также проверили более 590 владельцев гражданского оружия, из которых 28 граждан за различные нарушения правил его хранения и использования были привлечены к адмответственности.
Ранее сообщалось, что всего в ходе январских событий было похищено около 3 тысяч единиц оружия.
Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, в 2022 году из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.
В ходе январских событий преступники захватили здания департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена.
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27.08.2023, 09:34 32531
В Атырауской области сожгли около 14 тысяч кустов конопли
Полицейские выявили плантацию дикорастущей конопли
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Атырау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2023" в Кызылкогинском районе, в местности Саржал сельского округа Ойыл, была выявлена плантация дикорастущей конопли, сообщает AtyrauPress.
Чтобы сжечь 14 540 кустов растения, были задействованы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с РГУ "Управление командующего войсками регионального командования "Запад" Министерства обороны РК", военнослужащие в/ч 5546 Национальной гвардии и волонтеры молодежного движения "Жасыл ел".
Правительство Республики Казахстан утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы. На борьбу с наркоманией и наркобизнесом выделят 53 млрд тенге. Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% на синтетические наркотики, менее 1 % на опий, героин и иные виды веществ.
26.08.2023, 14:21 48356
В Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района.
Накануне в казахстанских соцсетях распространился видеоролик, на котором неизвестный избивает лежащую на земле во дворе частного дома женщину. Выяснилось, что видео снял сын потерпевшей. Предположительно изверг хотел ограбить женщину.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что 30-летний подозреваемый был задержан ночью 25 августа в Караганде.
Подозреваемый доставлен в департамент полиции области. В настоящее время проводятся следственные действия", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что Восточно-Казахстанской области избили и ограбили пенсионера.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в Алматы арестован избивший в фитнес-клубе казахстанского блогера Асель Аскар.
В мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
25.08.2023, 20:22 69106
Приезжие из Нигерии незаконно работали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным миграционной службы Алматы, четверо граждан Нигерии выявлены в одном из хозяйственных корпусов микрорайона Казахфильм, сообщает Polisia.kz.
Они незаконно осуществляли трудовую деятельность и работали разнорабочими. За нарушение миграционного законодательства Казахстана иностранцы привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны.
Напомним, незаконные мигранты из Африки работали на стройке в городе Конаеве. В здании одного из образовательных учреждений города были выявлены 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна.
В июне в Алматы 40 гастарбайтеров были выдворены за пределы Республики Казахстан. По данным полиции, всего выявлено 405 нарушений миграционного законодательства РК, 281 из них допущено иностранными гражданами.
25.08.2023, 19:41 69816
Адвокат Нурлана Масимова подал апелляцию
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Павлодар. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С апелляцией по делу в отношении экс-главы Павлодарской полиции Нурлана Масимова, приговоренного к 10 годам, обратился его адвокат Дмитрий Куряченко, сообщает Sputnik Казахстан.
Защитник считает приговор незаконным и необоснованным и приводит для этого основания. По его мнению, судья незаконно исключил из доказательств протокол и видеозапись дополнительного допроса подозреваемого Евгения Евковича. Евкович - предприниматель, который, по версии следствия, построил Масимову один дом и сделал ремонт в другом в обмен на победу в госзакупках арттехвооружения для павлодарской полиции.
Евкович на этом допросе показал, что получил наличными на строительство дома в селе Акши около 44 миллионов тенге. На этих показаниях подсудимый настоял и в суде, что не допускает обвинения Масимова в получении взятки в особо крупном размере.
Также адвокат убежден, что в судебном заседании были использованы фактические данные, недопустимые в качестве доказательств, которые повлияли на начало и исход дела.
Основанием для регистрации уголовного дела о хищении при закупе арттехвооружения послужили заключения специалистов, которые основаны на ложных сведениях о стоимости арттехвооружения, которая была умышленно занижена в два, а то и в три раза, чтобы намеренно завысить сумму хищения, считает адвокат.
Помимо этого, судья, по мнению защитника, допустил к исследованию доказательства, которые добыты незаконно, так как дело о получении взятки в виде дома и ремонта, за которую Масимов осужден, отсутствует и не зарегистрировано в книге учета информации и едином реестре досудебных расследований.
Также суд, по мнению адвоката, вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса изменил произвольно установленный порядок судебного разбирательства и рассматривал дело незаконным составом суда, отказав присяжным в исследовании доказательств, имеющих существенное значение для исхода дела.
Например, присяжных просили удалиться всякий раз, когда рассматривался вопрос об отсутствии в материалах доказательства регистрации в ЕРДР дела о получении Масимовым взятки в виде дома и ремонта. Хотя заседатели вправе были знать и участвовать в разрешении вопроса об отсутствии уголовного дела, решение по которому ими было в итоге принято.
Напомним, бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы.
В начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области. Позже стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова.
Экс-глава полиции региона подозревался в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК. Нурлана Масимова объявили в розыск.
В Агентстве по противодействию коррупции РК заявили, что за предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.
13 июля Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам на территории ВКО он был задержан.
25.08.2023, 17:23 71716
К 10 годам лишения свободы приговорили экс-акима Кентау
Фото: pexels
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Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном суде экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы.
Признать Рашида Аюпова виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 28, частью 5 статьи 312 УК РК в редакции 1997 года (дача взятки), и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. На основании частьи 3 статьи 41 УК РК в редакции 1997 года назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет", - цитирует zakon.kz судью Кажымухана Мекемтас.
Суд также постановил лишить Аюпова права занимать должности на госслужбе в течение семи лет, информирует tengrinews.kz
Взыскать с Аюпова в доход государства 422,8 миллиона тенге, полученных в результате коррупционных преступлений", - заявил судья Кажымухан Мекемтас.
Напомним, в мае стало известно, что расследование в отношении экс-акима города Кентау было завершено.
По данным Антикора, в 2013 году подозреваемый, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.
25.08.2023, 14:03 76056
Подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки задержали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали 44-летнего извращенца, которого подозревают в изнасиловании шестилетней падчерицы.
О случившемся, как стало известно, девочка рассказала матери лишь на следующий день, так как мать была в больнице по состоянию здоровья", - сообщает Otyrar.kz со ссылкой на свои источники.
Женщина сразу же обратилась в УП Туранского района.
Стражи порядка немедленно выехали на место происшествия. На квартире мужчина был задержан, также полицейские обнаружили 4 килограмма марихуаны и пластиковые бутылки, которые, вероятно, мужчина использовал для курения травы. С потерпевшей сейчас работают психологи. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан", - сообщает телеканал
Редакция Kazakhstan Today отправила запрос в департамент полиции Шымкента.
3 августа в Астане экс-военнослужащеего приговорили к пожизненному заключению и химкастрации за изнасилование собственной 11-летней дочери.
Ранее сообщалось, что жителя Акмолинской области подозревают в насилии над тремя детьми.
В Казахстане преступлений в отношении детей стало больше. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее.
25.08.2023, 11:38 78156
В Восточно-Казахстанской области избили и ограбили пенсионера
73-летнего мужчину связали скотчем, избили и забрали 70 тысяч тенге
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Усть-Каменогорск. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе. Задержаны двое подозреваемых.
В полицию с заявлением обратился 73-летний житель Шемонаихи. Пенсионер сообщил, что двое неизвестных мужчин, проникнув в его дом, связали ему ноги скотчем, избили и забрали 70 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители, 1960 и 1981 годов рождения. Оба ранее судимы за аналогичное преступление.
Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что преступление совершили по предварительному сговору. Более того, достоверно осознавая, что в силу возраста потерпевший не сможет дать им отпор, они планировали еще раз вернуться на место преступления, чтобы вынести из дома ценную бытовую технику.
В настоящее время подозреваемые с санкции суда арестованы. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в Алматы арестован избивший в фитнес-клубе казахстанского блогера Асель Аскар.
В мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
24.08.2023, 14:41 91896
Смерть солдата на заставе в Жамбылской области: командира отделения оправдали по одной статье
Фото: pexels.com
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Шымкент. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Шымкентского гарнизона рассматривали дело о суициде солдата-срочника.
Подсудимым по делу был командир отделения. Суд оправдал его по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий, сообщает "Sputnik Казахстан".
Его осудили на 3,5 года лишения свободы, сообщил его адвокат Сержан Пралиев.
Однако главный вопрос так и остался невыясненным: откуда на теле и одежде погибшего 18-летнего срочника оказались биоматериалы сослуживцев.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма.
При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?