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Похититель инсценировал налет на крестьянское хозяйство, чтобы скрыть кражу 67 овец

23.10.2020 5536
Похититель инсценировал налет на крестьянское хозяйство, чтобы скрыть кражу 67 овец
Талдыкорган. 23 октября. Kazakhstan Today - Похитителя 67 овец, инсценировавшего налет на крестьянское хозяйство, задержали полицейские Алматинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 20 октября в дежурную часть Кербулакского РОП обратился 65-летний глава одного из крестьянских хозяйств Жоламанского сельского округа, с заявлением о похищении из загона 67 овец на общую сумму более трех миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 188-1 УК РК. 
 
Нападение произошло около 04.00. Скотник фермерского хозяйства утверждал, что несколько неизвестных мужчин зашли на территорию и стали грузить в машину овец. В ходе допроса скотник стал теряться в показаниях, это вызвало много сомнений у следствия. 
 

Следователи проверили все доводы, сказанные им, и вывели мужчину на чистую воду. Скотник дал признательные показания и пояснил, что 67 овец он продал скупщику как своих собственных двумя партиями. Последний раз, 20 октября, через 2,5 часа после того как скот увезли, он сообщил хозяину о якобы произошедшем нападении неизвестных", - рассказал начальник Кербулакского РОП Ербол Ахметкалиев. 

 
Преступление было раскрыто в течение суток, но весь украденный скот вернуть хозяину не удалось, так как часть похищенного была продана на мясо. 
 
Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС до решения вопроса об избрании меры пресечения.
 

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