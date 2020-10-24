Похититель инсценировал налет на крестьянское хозяйство, чтобы скрыть кражу 67 овец

Талдыкорган. 23 октября. Kazakhstan Today - Похитителя 67 овец, инсценировавшего налет на крестьянское хозяйство, задержали полицейские Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 20 октября в дежурную часть Кербулакского РОП обратился 65-летний глава одного из крестьянских хозяйств Жоламанского сельского округа, с заявлением о похищении из загона 67 овец на общую сумму более трех миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 188-1 УК РК.

Нападение произошло около 04.00. Скотник фермерского хозяйства утверждал, что несколько неизвестных мужчин зашли на территорию и стали грузить в машину овец. В ходе допроса скотник стал теряться в показаниях, это вызвало много сомнений у следствия.

Следователи проверили все доводы, сказанные им, и вывели мужчину на чистую воду. Скотник дал признательные показания и пояснил, что 67 овец он продал скупщику как своих собственных двумя партиями. Последний раз, 20 октября, через 2,5 часа после того как скот увезли, он сообщил хозяину о якобы произошедшем нападении неизвестных", - рассказал начальник Кербулакского РОП Ербол Ахметкалиев.

Преступление было раскрыто в течение суток, но весь украденный скот вернуть хозяину не удалось, так как часть похищенного была продана на мясо.

Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС до решения вопроса об избрании меры пресечения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства