Полицейские Алматы в первый день отработки задержали четырех уголовных преступников

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Четыре уголовных преступника задержаны полицией Алматы в первый день отработки "Мигрант", передает Kazakhstan Today.

В целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранными гражданами правил пребывания в Республике Казахстан, а также оздоровления криминогенной обстановки на территории города, в период с 15 по 19 февраля в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", сообщает Polisia.kz

Вместе с тем эта отработка направлена на урегулирование правового статуса иностранцев в нашей стране. По итогам первого дня ОПМ, в мегаполисе привлечено к административной ответственности 155 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы Республики Казахстан 17 иностранцев. Привлечено к ответственности за нарушение правил пребывания в РК 80 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено 67 принимающих лица из числа наших соотечественников. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК привлечено восемь работодателей", - проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, по данным спикера, в первый день республиканской отработки задержаны четыре уголовных преступника, скрывавшихся от органов правосудия.

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