Полицейские Алматы задержали серийного автовора, участвовавшего в мародерстве в январе

Фото: пресс-служба департамента полиции Алматы
АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Следователи доказали 6 эпизодов краж зеркал с автомашин. Вещественные доказательства по всем эпизодам изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж чужого имущества, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Им оказался 35-летний гражданин К. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что фигурант во время массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 января похитил ружье марки BSA из одного из охотничьих магазинов. Оружие тоже обнаружено и изъято", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.
В прошлом подозреваемый уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений. По указанным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.