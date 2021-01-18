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Полицейские разыскивают двух жительниц Актюбинской области за крупное мошенничество

17.01.2021 16957
Полицейские разыскивают двух жительниц Актюбинской области за крупное мошенничество
Актобе. 17 января. Kazakhstan Today - За совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается 30-летняя Ермагамбетова Жанара Максутовна и 54-летняя Абишева Назгуль Молдабаевна, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", 30-летняя Ермагамбетова Жанара Максутовна умело входила в доверие к гражданам и оформляла договор с одной из фирм на поставку стройматериалов. 
 
Путем обмана и злоупотребления доверием получала от них значительные суммы, но покупатель так и не получил ожидаемый товар. 
 
Еще одна мошенница, 54-летняя Абишева Назгуль Молдабаевна, разыскивается за совершение мошенничества в особо крупном размере.
 

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