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Полицейские СКО обнаружили обрез на подворье жителя района Шал акына

01.09.2020, 20:51 3889
Петропавловск. 1 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники отделения полиции района Шал акына выявили факт незаконного хранения оружия. Во времянке у 60-летнего жителя райцентра Сергеевки обнаружен обрез ружья неустановленной марки, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, хозяин пояснил, что не знал об оружии. С его слов, оно, вероятно, осталось от его умершего сына, который долгое время проживал в постройке. 
 
Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Оружие направлено на экспертизу, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
 
Мужчина также уточнил, что не знал об ответственности за незаконное хранение оружия.
 

Однако незнание законов от ответственности не избавляет. Напоминаем: при обнаружении незарегистрированного оружия следует незамедлительно известить полицию. Сотрудники полиции проведут изъятие оружия. Добровольная сдача избавляет от ответственности при условии, что в действиях человека нет состава иного преступления. В случае смерти владельца зарегистрированного оружия родственникам в месячный срок необходимо перерегистрировать оружие, либо сдать на комиссионную реализацию", - поясняет заместитель начальника районного ОП майор полиции Бекжан Каршалов.

 
Всего с начала года в СКО по статье 287 УК РК зарегистрировано 18 фактов.
 
7 августа за изготовление и сбыт огнестрельного оружия задержаны два жителя Жанаозена.
 

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