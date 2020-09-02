Полицейские СКО обнаружили обрез на подворье жителя района Шал акына

Петропавловск. 1 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники отделения полиции района Шал акына выявили факт незаконного хранения оружия. Во времянке у 60-летнего жителя райцентра Сергеевки обнаружен обрез ружья неустановленной марки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, хозяин пояснил, что не знал об оружии. С его слов, оно, вероятно, осталось от его умершего сына, который долгое время проживал в постройке.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Оружие направлено на экспертизу, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Мужчина также уточнил, что не знал об ответственности за незаконное хранение оружия.

Однако незнание законов от ответственности не избавляет. Напоминаем: при обнаружении незарегистрированного оружия следует незамедлительно известить полицию. Сотрудники полиции проведут изъятие оружия. Добровольная сдача избавляет от ответственности при условии, что в действиях человека нет состава иного преступления. В случае смерти владельца зарегистрированного оружия родственникам в месячный срок необходимо перерегистрировать оружие, либо сдать на комиссионную реализацию", - поясняет заместитель начальника районного ОП майор полиции Бекжан Каршалов.

Всего с начала года в СКО по статье 287 УК РК зарегистрировано 18 фактов.

7 августа за изготовление и сбыт огнестрельного оружия задержаны два жителя Жанаозена.

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