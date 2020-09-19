Тараз. 18 сентября. Kazakhstan Today - Таразские полицейские задержали 3 года находившегося в межгосударственном розыске преступника, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", сотрудниками ДП Жамбылской области задержан разыскиваемый по статье 427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания). Осужденный в сентябре 2017 года совершил побег из колонии-поселения в Таразе. По предварительным сведениям, разыскиваемый является жителем Алматинской области, где его удалось задержать", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Задержанный заключен под стражу, в дальнейшем он будет этапирован в Тараз.

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