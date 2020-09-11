Полицейские задержали 7 лет находившегося в международном розыске уголовного преступника

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Уголовный преступник задержан полицейскими Алматы в городе Семее, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Алматы задержали мужчину, скрывавшегося от органов правосудия на протяжении семи лет, сообщает Polisia.kz

В январе 2013 году, подозреваемый - гражданин Э., находясь в городе Алматы, перед кафетерием, расположенным в микрорайоне Кулагер, из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, беспричинно нанес ножевые ранения гражданам А., Н. и Т. От полученного ножевого ранения один из пострадавших, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия. Еще двое мужчин были госпитализированы с множественными телесными повреждениями. По факту убийства управлением полиции Жетысуского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо после совершения преступления скрылось от органов следствия и суда. Гражданин Э. был объявлен в межгосударственный и международный розыск", – сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Еркин Инкаров.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с коллегами из Восточно-Казахстанской области разыскиваемый уголовный преступник был задержан в городе Семее.





В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. В дальнейшем он будет этапирован в Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства