В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в ограблении туриста из Украины

Шымкент. 28 августа. Kazakhstan Today - Полицейские задержали подозреваемых в ограблении туриста из Украины, передает Kazakhstan Today.

"24 августа текущего года сотрудники УП Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента задержали трех подозреваемых в совершении грабежа в отношении велопутешественника из Украины", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

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