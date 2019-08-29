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В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в ограблении туриста из Украины

28.08.2019, 20:18 7399
Шымкент. 28 августа. Kazakhstan Today - Полицейские задержали подозреваемых в ограблении туриста из Украины, передает Kazakhstan Today.
 
"24 августа текущего года сотрудники УП Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента задержали трех подозреваемых в совершении грабежа в отношении велопутешественника из Украины", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
 

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