Задержана преступная группа, промышлявшая угонами дорогих иномарок в трех областях Казахстана

ШЫМКЕНТ. 1 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали межрегиональную преступную группу, промышлявшую угонами дорогих иномарок на территории трех областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Шымкенте полицейские изъяли угнанную автомашину "Toyota Camry 55", которую подозреваемые успели сбыть за четыре миллиона тенге, и электронные отмычки, с помощью которых злоумышленники вскрывали двери похищенного автотранспорта, сообщает Polisia.kz

В управление полиции города Туркестан с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки "Тoyota Camry 55". Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 4 статьи 188 УК РК (Кража в особо крупном размере).

С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников управления криминальной полиции и УП Туркестана. Полицейские сразу же прибыли на место преступления и приступили к оперативному розыску подозреваемых лиц.

В результате специальной операции нами задержаны четверо подозреваемых. Все они жители Актюбинской области. Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение оружия. Также двое из угонщиков являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Подозреваемые взяты под стражу. В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы действовали по заранее спланированной схеме. Автомашины стоимостью более 10 миллионов тенге угонщики вскрывали с помощью специальных сканирующих устройств. Подозреваемые следили за автовладельцами, а когда они открывали двери, сканировали электронные замки. Получив доступ к дорогому автомобилю, злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых лиц в общей сложности к пяти фактам краж автомашин. Из пяти преступлений два совершены в Актобе, два - в Туркестанской и один - в Кызылординской области. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

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