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Полицейские ЗКО изъяли более тысячи рогов сайги

15.07.2021 8614
Полицейские ЗКО изъяли более тысячи рогов сайги
Polisia.kz
УРАЛЬСК. 15 ИЮЛЯ - В Западно-Казахстанской области изъяли крупную партию контрабанды рогов сайги, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО стало известно о готовящейся перевозке через Уральск крупной партии рогов сайги. Благодаря четким и слаженным действиям УПЭ, СОБР, БДПП ДП ЗКО по улице Конкина задержана автомашина МАЗ под управлением гражданина С.," - сообщил начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. 

 
Как сообщает Polisia.kz, в ходе досмотра было установлено, что машина оборудована двойным полом, где были спрятаны рога сайгака в количестве 1178 штук.

Напомним, КНБ пресек канал контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай. Изъято 3144 сайгачьих рогов общим весом 700 килограммов.
 

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