Полицейские ЗКО изъяли более тысячи рогов сайги

Polisia.kz

УРАЛЬСК. 15 ИЮЛЯ - В Западно-Казахстанской области изъяли крупную партию контрабанды рогов сайги, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО стало известно о готовящейся перевозке через Уральск крупной партии рогов сайги. Благодаря четким и слаженным действиям УПЭ, СОБР, БДПП ДП ЗКО по улице Конкина задержана автомашина МАЗ под управлением гражданина С.," - сообщил начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе досмотра было установлено, что машина оборудована двойным полом, где были спрятаны рога сайгака в количестве 1178 штук.





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