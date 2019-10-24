Полицейских обвинили в незаконном задержании и избиении девушки-инвалида в Нур-Султане

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Пользователь Facebook Елена Семёнова сообщила о том, что 26-летнюю жительницу Актау Настю, инвалида 1-й группы, полицейские в Нур-Султане незаконно два дня удерживали на вокзале, при этом били ее и не позволяли позвонить родным, передает Kazakhstan Today.

По словам автора поста, Настя за свою жизнь перенесла 18 операций и клиническую смерть. В Нур-Султан она приехала для прохождения медицинской процедуры. Впоследствии Настя для всех пропала с 6 по 8 августа, при этом у нее не было возможности позвонить маме и просить о помощи.

6 августа Настя приехала на вокзал около 15.00 для покупки билета домой. В кассе "Камкор-Тревел" кассир ответила, что билетов нет, потом предложила билет за 50 000 тенге, Настя сказала, что за эти деньги можно улететь на самолете. Кассир сказала Насте отойти от кассы, Настя возмутилась, и кассир, недолго думая, вызвала наряд полиции, который сопроводил Настю в кабинет и оставили её с тремя сотрудниками полиции", - пишет Елена Семёнова.

Дальше (согласно видеозаписи, которую мама Насти значительно позже смотрела сама, а также со слов Насти) один из сотрудников полиции подошел к Насте и схватил за руки, оттолкнул от двери, потом схватил за горло. Настя пытается сопротивляться, задавая вопрос: за что? Сотрудник полиции бросает Настю на пол и начинает бить и душить, затем этот же сотрудник полиции бьет Настю коленом в солнечное сплетение, после чего Настя начинает задыхаться", - говорится в сообщении.

По информации автора, в кабинете находились и другие сотрудники полиции, которые сначала просто наблюдали, а затем вывели набросившегося на девушку сотрудника из кабинета. При этом Насте не только не оказали помощь - "стоящий рядом сотрудник полиции начал смеяться над происходящим".

Настя от окошка подползает к нему и бьет его по ноге, тот в бешенстве начинает Настю бить, потом садится на нее сверху и надевает наручники, Настя сопротивляется и пытается подняться, после чего кусает сотрудника полиции в грудь. Придя в ещё большее бешенство, сотрудник полиции, не давая Насте подняться, полностью бросает ее снова на пол, снимает наручники и, выкручивая руки назад, надевает ей наручники сзади", - написала Елена Семёнова, сообщив также, что, когда девушку выводили из кабинета, ударили ее головой о дверной проем, отчего она потеряла сознание. Очнулась девушка, когда ей стали ставить капельницу.

После уколов Настю переодели (так как все платье было разорвано и в крови), надели чьи-то брюки и повезли в отделение полиции. Сначала поехали в одно отделение, там немного постояли и поехали в Линейное управление внутренних дел (ЛУВД). После того как Настя зашла в кабинет следователя, она просила следователя дать ей возможность позвонить домой, но ей было отказано. Два дня ей не давали пить и кушать, ей не давали звонить, спала она там же на стульях в кабинете у следователя", - говорится далее в сообщении.

По информации автора, 7 августа к девушке приехал бесплатный адвокат, который заявил, что она ничего не сможет доказать и нужно соглашаться со следователем. Позже прибыл адвокат, нанятый мамой девушки. Он написал заявление, что Настя признает вину и за нападение на сотрудников полиции и попросил у мамы миллион, чтобы "замять" дело. Настя не стала ничего подписывать, а мама отказалась платить.

Из ЛУВД Настю выпустили 8 августа, сообщив, что в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 УК РК. Ей не вернули удостоверение личности, заставили поехать к наркологу и психиатру, потом повезли на СМЭ. Сообщив, что через две недели будет суд, девушку предупредили, что она не должна никуда уезжать.

Настя около двух недель ночевала на вокзале, а потом поселилась в хостеле, все это время мама обзванивала всевозможные инстанции и Генеральную прокуратуру, так как она уже знала, что произошло (звонки сохранены). Сама Настя, придя немного в себя, за все время что находилась в Нур-Султане, съездила в Генеральную прокуратуру, где ей сообщили: ЭТО НЕ К НИМ, и отправили в транспортную прокуратуру, там сотрудники посмеялись, говоря о том, что они слышали этот случай (что она укусила сотрудника полиции), и они отправили её ЛУВД, то есть туда, где две ночи её держали без воды, без еды и без сна. Настя ждала обещанного сотрудниками полиции суда на протяжении 20 дней, но суда так и не было, потом она написала заявление, что у нее нет средств, ей негде жить, и ей разрешили уехать", - сообщается в посте.

Также отмечается, что в настоящее время Насте звонят и требуют оплатить штраф.

Сотрудники полиции заставили её подписать документы у следователя в кабинете. Экспертиза (СМЭ), проведенная в Астане, не дала результатов, впоследствии была проведена экспертиза (СМЭ) дома в Актау, которая показала наличие телесных повреждений", - заключила Елена Семёнова.

Информацию прокомментировал начальник управления собственной безопасности департамента полиции на транспорте Саят Омаргазин. Он отметил, что в отношении полицейских ведется проверка.

25.09.2019 года управлением собственной безопасности ДП на транспорте по заявлению мамы Насти по факту неправомерных действий сотрудников полиции ЛУП на станции Нур-Султан начато досудебное расследование по части 1 статьи 362 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, все доводы, указанные в обращении, будут проверены в ходе расследования, также будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников полиции", - сообщил он.

При этом он заявил, что лично будет принимать все необходимые меры по искоренению фактов, порочащих честь и достоинство полиции. Омаргазин призвал казахстанцев, ставших свидетелями неправомерных действий со стороны транспортных полицейских, обращаться к нему, в том числе посредством соцсетей.

По вышеуказанному факту отчитаюсь по результатам досудебного расследования", - заключил он.

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