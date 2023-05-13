Полицейского приговорили к 7 годам колонии за покровительство незаконному бизнесу

Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

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Петропавловск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая приговором суда Петропавловска по статье 366, часть 3, пункт 4, УК РК осужден начальник отделения МПС управления полиции города ДП по СКО. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.





Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.





Таким образом, департамент Агентства РК по противодействию коррупции по СКО пресек незаконную реализацию тысячи блоков табачной продукции и 5 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.





Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе пожизненно.





Приговор не вступил в законную силу.





Ранее в Костанае был задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.



